九州学院は関西学院に完封され、12大会ぶりの花園勝利をつかめなかった。前半終了間際にはキックチャージから好機を得たが、反則でふいに。県予選ではミスのなかったラインアウトで4度反則し、フランカーの石原（3年）は「花園には何かがいる。自分のメンタルを壊しにくる怪物がいるなと感じた」と声を詰まらせた。3年生部員10人のうち、主将のナンバー8豊田を含めた7人が入学するまで未経験者。岡本監督は「完敗。ディフェンス