第29回大牟田市剣道連盟会長旗争奪高校剣道大会（西日本新聞社など後援）が28日、福岡県の大牟田市総合体育館（おおむたアリーナ）で開かれ、男子は長崎南山が2年連続3回目の優勝を果たした。女子は熊本商が初めて頂点に立った。大会には福岡、熊本、佐賀、長崎、宮崎、京都、岡山の7府県から62校が参加。男子54チーム、女子39チームが予選リーグと決勝トーナメントで栄冠を目指して熱戦を展開した。（吉川文敬）2位以下は