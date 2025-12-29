無念さとやり切った思いとが交錯した。2年ぶりの頂点を目指した福岡第一は準決勝で東山に敗戦。第1クオーター（Q）で11点差をつけられたが、双子の宮本聡、耀（3年）兄弟を中心に持ち味の堅守速攻を軸にして攻めるも及ばなかった。主将も務める聡は「自分と耀はあまり良くなかったが、最後の最後まで全員が声をかけてくれた。ベンチのみんなも一つとなって最後終わることができた」と振り返った。悔しさをにじませながら、全力