「ギャラクシーＳ」（２８日、阪神）後方でじっくり脚をためた２番人気ノーブルロジャー（牡４歳、栗東・吉岡）の末脚がさく裂。外から豪快に突き抜けて勝利をつかんだ。石川は「３回連続での騎乗ですが、いつも後ろからいい競馬をしてくれていました。４コーナーで若干頭を上げかけたのですが、ちょうどいいタイミングで外に出せて、しっかりと前をとらえてくれました。この馬ともう一度、大きいところを獲りたい。そう思っ