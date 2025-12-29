アメリカのトランプ大統領は、南部フロリダ州でウクライナのゼレンスキー大統領とロシアとの和平案を巡り協議を行っています。アメリカ トランプ大統領：合意に至らないといけない。犠牲者が多すぎる。両大統領が合意を望んでいると思う。「安全の保証」について合意するだろう。強力な合意だ。トランプ大統領は会談前、SNSにロシアのプーチン大統領と「非常に実りある電話会談を行った」と投稿し、ゼレンスキー大統領を迎えた際も