今日29日(月)は、九州から東北の太平洋側は晴れて大掃除日和。一方、九州から東北の日本海側は雨で雷を伴う所も。北海道は日本海側を中心に雨や雪。全国的に気温は平年より高く、積雪の多い所では雪どけが進む。雪崩や屋根からの落雪に注意。太平洋側は晴れて大掃除日和日本海側は落雷や急な強い雨に注意今日29日(月)は、高気圧に覆われて、九州から東北の太平洋側は晴れるでしょう。大掃除や年末の買い物などにもよさそうです。