伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第２０回は２年連続９回目出場の東京国際大。＊＊＊＊前回、東京国際大は神がかったレースを見せた。２区でエティーリが区間新記録で２位浮上。その後、苦戦し、８区で１２位まで下がったが、９区の菅野、１０区の大村が踏ん張り、８位でゴール。大会直前に横溝三郎さんが現役監督のまま８４歳で死去