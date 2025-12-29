伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第２０回は２年連続９回目出場の東京国際大。＊＊＊＊小島悠生主務（３年）「小柴はエースの自覚を持って、積極的に練習に取り組んでいます。１年生の時は先輩の後ろを走ることが多かったですが、今季、２年生になってから常に前を走っています。日本人選手の中では頭一つ抜けた存在になり、チームに