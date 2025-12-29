◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル、良）第７０回有馬記念・Ｇ１（２８日、中山）は単勝３番人気の３歳牡馬ミュージアムマイルが差し切り、皐月賞に続くＧ１・２勝目を飾った。クリスチャン・デムーロ騎手（３３）＝イタリア出身、フランス拠点＝は７度目の騎乗で初勝利。牝馬で初の連覇を狙ったレガレイラ（ルメール）は差し届かず４着に終わった。歴戦の古馬たちをなで切りにした。ミ