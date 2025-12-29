モデルの安座間美優（あざま・みゅう）が２８日にＳＮＳを更新。３９歳の誕生日を迎えたことを報告した。安座間はインスタグラムで「先日誕生日でした」と報告し、“ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ”とデコレーションされたデザートプレートを前に笑顔を見せる「コメントをくださった方ありがとうございます♡」と感謝し、「３０代ラスト！楽しむぞ」と意気込みをつづった。この投稿にファンからは「お誕生日おめでとう