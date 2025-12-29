「新馬戦」（２８日、中山）好位につけた４番人気のコントレイル産駒コンジェスタス（牡２歳、母キラモサ、栗東・高野）が、４角手前からスパートを開始。ゴールまで力強く脚を伸ばして差し切りＶを決めた。Ｃ・デムーロは「直線に向いた時に、まだ新馬らしさを見せていましたが、ゆとりのある感じで勝てました。まだまだ体にも余裕があるので、今後に期待」と成長を楽しみにした。高野師は「性格的にジョッキーに合いそうだ