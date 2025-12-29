「新馬戦」（２８日、中山）２番手につけた１番人気のクラウトロック（牡２歳、父ナダル、母スミレ、美浦・加藤征）が４角先頭からライバルを圧倒。８馬身差をつけて初陣を飾った。プーシャンは「１週前の追い切りから手応えは良かったので自信を持って臨みました。最後は遊ぶところもありましたが、力通りでしたね。これからの成長も期待ができるし、将来が楽しみ」と賛辞を惜しまなかった。加藤征師は「勝ちっぷりが良かっ