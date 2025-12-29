「スマホ750台を解析」 実行役50人の先にいた姿なき首謀者たち2024年の8月から11月にかけて首都圏で相次いだ闇バイト強盗事件。 2025年12月、大きな動きが... 記者「容疑者を乗せた車が、警視庁新宿署に入ります」 首謀者と見られる4人を逮捕。すでに実行役など50人以上を逮捕していたのに、この4人にたどり着くまで、なぜ1年以上もかかったのでしょうか。警視庁 親家和仁刑事部長「逮捕した実行役や関係事件の被疑