年末恒例のネタの祭典『芸人ちゃんネタ祭り』が今年も開催。本日12月29日（月）に放送される。MCの爆笑問題＆小池栄子のもとに珠玉の人気芸人たちが集合し、通常は単独ライブに足を運ばないと見られないような新ネタも飛び出す“至高のネタ合戦”を繰り広げる。今年は番組が誕生して20周年という節目の年。MC陣が、「ハイレベルって言ったらいやらしいけど、これだけ芸達者が集まる番組は歴史上でもあまりないんじゃないかな」（太