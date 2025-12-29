成田空港から東京スカイツリータウン・錦糸町エリアへ待望のダイレクトアクセスが実現します。東武バスセントラルと京成バスは、2026年1月16日（金）より高速バス新路線「スカイツリーシャトル 成田空港線」の運行を開始します。訪日外国人の宿泊拠点として人気の錦糸町と、日本屈指の観光名所スカイツリーが空港と一本で結ばれ、旅行者やビジネス利用者の利便性が大幅に向上します外国人観光客の宿泊が多いエリア東京スカイツリー