「みんながそうしているから」「正解だと言われているから」。――そんな理由でお金を使うほど、人は幸せから遠ざかっていく。そう指摘するのが、世界的ベストセラー『アート・オブ・スペンディングマネー1度きりの人生で「お金」をどう使うべきか？』だ。同書は、お金の使い方こそ人生の満足度を大きく左右すると説く。では、幸せな人はどのようにお金と向き合っているのか。その核心に迫る。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局