長年証券会社に勤務し、堅実な資産形成をしていた父の予算通帳から5000万円が消えていた――。実例を基に、誰の身にも起こり得る「老後の落とし穴」について詳しく解説するととともに、大村隆平弁護士に話を聞いた。（ライター岩田いく実、監修／大村隆平弁護士）亡くなった父の予算通帳から5000万円が消えていた…「父の残した財産が、まさか半分も消えているなんて……」そう語るのは、神奈川県相模原市に住む美和子さん（仮