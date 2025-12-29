スペイン２部レガネスのBチーム（５部相当）に所属するMF中井卓大が、スペインの大手紙『MARCA』のインタビューで、レアル・マドリー時代を振り返った。現在22歳の中井は９歳の時にレアル・マドリーの下部組織に入団。厳しい競争を勝ち抜き、Bチームまでは順調にステップアップを果たしてきたが、出番を得られず、下部リーグのクラブにレンタルされた。そして今年の夏、ついにマドリーとの契約が満了。新天地を求めた。