現地12月27日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）のグループステージ第２節で、同大陸の強豪ナイジェリアが、北中米ワールドカップで日本と同組となったチュニジアと対戦。３−２で勝利し、２連勝でグループステージ突破を決めた。44分に主砲ヴィクター・オシメーンのヘディングシュートで先制したナイジェリアは、50分に加点。さらに67分にアデモラ・ルックマンが鋭いシュートを突き刺