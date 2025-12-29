中国外交部報道官は12月27日、カンボジアとタイが国境総委員会（GBC）特別会議で停戦に合意する共同声明に署名したことについて記者からの質問に答え、「中国はカンボジアとタイが停戦に合意する共同声明に署名したことを歓迎する。これは複雑な紛争を解決するための現実的かつ効果的なルートは対話と協議であることを示しており、中国と東南アジア諸国連合（ASEAN）および国際社会もこのために共に努力している」と表明しました。