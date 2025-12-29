◇ラグビーリーグワン ディビジョン1 第3節 埼玉パナソニックワイルドナイツ33ー3三菱重工相模原ダイナボアーズ(28日、相模原ギオンスタジアム)ラグビーリーグワンの埼玉パナソニックワイルドナイツ(埼玉)が開幕3連勝としました。敵地に乗り込んだ埼玉は前半7分にFLベン・ガンター選手が危険なタックルでイエローカードをもらい開始早々人数不利になります。ペナルティゴールで先制点を奪われましたが28分、ラインアウトからのモー