日本マクドナルドはきょう29日より、「マックフライポテト」にさまざまな味つけをして楽しめる「シャカシャカポテト」の「シャカシャカポテト ハッピーターン味」を期間限定で販売する。【画像】プラス40円！「シャカシャカポテトハッピーターン味」詳細「マックフライポテト」は、同店の人気メニューの1つ。じゃがいもは世界でも限られた品種のみを使用し、丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクと