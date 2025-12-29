人事院の発表によると、２０２４年度に育児休業を取得した男性国家公務員（一般職常勤）は、前年度比５・０ポイント増の８５・９％で、過去最高を更新した。平均の取得期間は、女性国家公務員（同）の１６・４か月に対し、男性は２・６か月だった。取得した男性のうち、取得期間で最も多かったのは「２週間以上、１か月以下」の４０・９％で、「１か月超、３か月以下」が２８・１％で続いた。政府は男性国家公務員が１か月以上