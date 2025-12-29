「無事之名馬」として再飛躍する―。ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が28日、小倉競馬場での公開ラジオ収録にゲスト来場し、有馬記念の直前予想などパドック内で“馬トーク”を展開した。所有馬が初勝利した思い出の地で午（うま）年のチーム目標を「前残り」でのリーグ3連覇を掲げ、自身もケガなく完走する意味の格言で決意表明した。1年を締めくくる有馬記念予想は痛恨の結果に終わった。大画面で競馬ファンとライブ観戦