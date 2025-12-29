こん身騎乗でラストを締めくくった。３１日付で引退する田中健騎手（３７）＝栗東・中村＝が、騎手人生最後の騎乗となった２８日の阪神１２ＲをイツモニコニコでＶ。これ以上ない形で自身の花道を飾ってみせた。落馬事故で昨年４月に急逝した藤岡康太さんは競馬学校の同期。最終戦には彼のトレードマークとも言えるピンク色のレギンスを着用して臨んだ。田中健は「最後に勝つことができたのは、来てくれた同期のみんな、ここに