故青山真治監督の作品「海流から遠く離れて」の一場面（福岡市総合図書館提供）北九州市出身の映画監督、故青山真治さんの作品のフィルムなどを福岡市総合図書館が収集、保存する取り組みを進めている。劇場未公開作も含まれ、大学教授や音楽家の顔も持っていた青山さんの多才ぶりが作品からうかがえる。杉原永純学芸員は「これらを見れば青山さんの全体像が浮かび上がる」と話す。青山さんはカンヌ国際映画祭で受賞した「EURE