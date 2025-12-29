¡ÚÅÚÉ¶¤Î¿¼ÁØ2025¡Ê¾å¡Ë¡Û£²£°£²£µÇ¯¤ÎÂçÁêËÐ¤ÇºÇ¤â¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¸µ²£¹ËÇòË²æÆ»á¡Ê£´£°¡Ë¤¬²Æ¾ì½ê¸å¤Î£¶·î¤ËÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÅÅ·âÂà¿¦¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬»Õ¾¢¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿µÜ¾ëÌîÉô²°¤ÏÄï»Ò¤Ë¤è¤ëË½ÎÏÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤ÇºòÇ¯£³·î¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¡¢»ÕÄïÁ´°÷¤¬°ËÀª¥öÉÍÉô²°¤ØÅ¾ÀÒ¡£¤½¤ì¤«¤é£±Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤âÉô²°¤òºÆ³«¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÂÑ¤¨¤­¤ì¤ºÂà¿¦¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¤¯¤·¤¯¤â¡¢°ËÀª¥öÉÍÉô²°¤Î»Õ¾¢¤¬¸µ²£¹Ë°°ÉÙ»Î¤«¤é¸µ²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê¸½°Ë