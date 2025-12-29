ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（３０）が来年２月の宮崎キャンプに参加せず、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨むキューバ代表の活動に専念する方針であることが２８日、分かった。かねてホークスはＷＢＣの大会意義を理解し、協力的。愛国心の強い左腕とキューバ代表を後押しすることで、球団と互いの信頼関係はより一層深まりそうだ。前回大会４強入りを果たし、古豪復活の兆しを見せた「赤い稲