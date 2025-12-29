キャリコネニュースは今年も2000本以上の記事を配信。その中から衝撃エピソードをピックアップした。牡蠣食べ放題で「12個で終了」と店員に言われた女性。「ならば最初から最大12個とすれば？」と怒りが収まらない――。※※※店で提供されたサービスが事前に聞いていたものと違っていたら、不満を抱く人がほとんどだろう。静岡県の50代女性がオイスターバーの「牡蠣食べ放題キャンペーン」を予約した際、メニューに、「食べ過ぎは