12月29日、佳子さまが31歳のお誕生日を迎えられた。さまざまなご公務に励み、成年皇族としての存在感をいっそう強められたこの1年間を振り返ろう。4月の石川県ご訪問をはじめとして、岐阜県、広島県、鳥取県、京都府など地方でのご公務も多かった佳子さま。日本工芸会の総裁を務められていることもあり、訪問先の伝統工芸を活かした“ご当地アクセサリー”を頻繁にお召しになっていた。「例えば、5月に岐阜を訪問された際には、『