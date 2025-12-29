「お里が知れる」という言葉があるが、身内の非常識な振る舞いに頭を抱える人もいる。投稿を寄せた50代女性は、従姉妹との金銭トラブルと、その後の信じがたい出来事について書いている。女性には、「ある意味同じお里である従姉妹が、非常識だとため息が出ます」と語る。ことの発端は、従姉妹の息子の大学費用だった。従姉妹はシングルマザーだったこともあり、女性が70万ほどの費用を立て替えたという。（文：長田コウ）「訴えら