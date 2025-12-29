国内で２０年ぶりの万博として開催された「大阪・関西万博」は、開幕前の逆風を吹き飛ばし一般来場者２５５０万人超の盛況となった。閉幕から２か月以上が経過した今も“ロス”の声は続くが、実は一部の施設は今後も国内の様々な場所で見ることができる。ｉＰＳ心臓などの最新テクノロジーで注目を集めた「ＰＡＳＯＮＡＮＡＴＵＲＥＶＥＲＳＥ」は兵庫・淡路島に移転。落合陽一氏（３８）プロデュースの「ｎｕｌｌ２（ヌルヌル