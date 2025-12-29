第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に２年連続９回目の出場を果たした東京国際大は過去最高順位の４位を目標に掲げる。前回１０区で１１位でもらったタスキを８位に引き上げてシード権獲得に貢献した大村良紀（４年）は、最後の箱根で再び同区での好走を誓った。１日３食自炊するほどの料理派。オフには特大のチーズケーキを作り、チームを胃袋からもり立てる。今季は春先の疲労が抜けきれず、コンディション維持に苦戦。体