◇ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第３９回全国都道府県対抗中学バレーボール大会（２８日・Ａｓｕｅアリーナ大阪）男女の準決勝と決勝が行われ、女子は大阪北が２年ぶり５度目の優勝を飾った。高さを生かした多彩な攻撃で、最多１１度の優勝を誇る東京との一進一退の攻防を制した。男子は、長崎が１１年ぶり６度目の大会制覇。安定した試合運びで、初優勝に燃える愛知を破った。男子最優秀選手（ＪＯＣ）に東京の中村ジ