ＴＢＳは１７日に死去した脚本家で女性初の大相撲、横綱審議委員会（横審）委員を務めた内館牧子さん（享年７７）が「第６６回日本レコード大賞」の特別功労賞を受賞することを２９日、発表した。内館さんは今年まで３０年に渡り、日本レコード大賞の制定委員を務めていた。その功績を讃え、特別功労賞が贈られることが決定した。日本レコード大賞、最優秀新人賞が発表されるＴＢＳ系「輝く！日本レコード大賞」は３０日午後