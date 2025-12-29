Netflix恋愛ドキュメントバラエティー「ラヴ上等」に出演したBabyことタレントの鈴木ユリア（26）が28日までにインスタグラムを更新。スーパーロングにイメージチェンジした姿を投稿した。鈴木は「10代ぶりのスーパーロング復活」とコメントし、その姿を投稿。明るい金髪のロングヘアーを、華やかに巻いた姿を披露している。この姿にフォロワーからは「ラヴ上等一番推しでした」「ロングはやべぇだろ」「可愛すぎる破壊力やばい」