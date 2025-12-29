SKE48の熊崎晴香（28）が28日、自身のインスタグラムを更新。千葉・中山競馬場で開催された有馬記念を的中したことを報告した。「今年も有馬記念、現地観戦いざ中山競馬場へ」と、購入馬券を手にしてゴール前付近でピースサインを見せるショットを投稿。「迫力のあるレースに、応援しているファンの皆さんの歓声。あの瞬間を、感動を現地で味わえることができてとても幸せでした！！ミュージアムマイル、C.デムーロジョッキーお