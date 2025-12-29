26日にNMB48劇場で行われた「天使のユートピア」公演でNMB48を卒業した川上千尋（27）が28日までにインスタグラムを更新。グループからの卒業に、思いをつづった。川上は「川上千尋卒業公演ありがとうございました！」と書き出し、「13年間お世話になった場所を離れる決意をした日楽しみより不安な気持ちの方が多くて笑顔で卒業できるのか少し心配していました」と明かした。続けて「卒業発表してからの半年間家族、スタッフ