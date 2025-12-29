WBC・IBF世界バンタム級前統一王者の中谷潤人選手が27日、セバスチャン・エルナンデス選手に判定勝ちし、スーパーバンタム級転向後初勝利を飾りました。判定は3-0でしたが、採点は115―113が2人、118―110が1人と、僅差での勝利。中谷選手は「すごくタフな試合になったなという印象ですね。気持ちのいる闘いだったので、最後まで気持ちを切らさずにファイトできたのが勝因だったかなと思います」と振り返りました。大きく腫れ上が