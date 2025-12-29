TBS系「第67回輝く！日本レコード大賞」で、17日に急性左心不全で亡くなった脚本家の内館牧子さんに特別功労賞が贈られることが決まった。内館さんは今年まで30年にわたって「日本レコード大賞」制定委員を務め、その功績がたたえられた。同番組は30日午後5時30分から4時間半にわたって生放送を行う。同局の安住紳一郎アナウンサー（52）と女優の川口春奈（30）が総合司会を務める。