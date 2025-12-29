ピカソに付け入る隙を与えず圧倒した井上(C)Getty Imagesド派手なKO劇とはならなかった。現地時間12月27日、サウジアラビア・リヤドで行われたスーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、王者の井上尚弥（大橋）は、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に3-0の判定勝ち。前人未到の世界戦27連勝を飾った。【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目KOを狙う強い意志は、相手の懐に入り込んで、