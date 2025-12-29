◇第105回全国高校ラグビー1回戦名古屋3―43流通経大柏（2025年12月28日花園）名古屋（愛知第2）は最後まで流通経大柏に食らいついたが、初めて立った花園でのトライは遠かった。前半2分にPGで先制するも、その後は得点できず苦しんだ。主将のCTB中島は「自分たちで流れを持ってこられず、ミスもしてしまって本当に悔しい」と涙を流した。二木久義監督にとっては千種高2年で花園に出場した際に敗れた相手との再戦でもあ