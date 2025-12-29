SixTONESのジェシー（29）が28日に放送された日本テレビ「サンキュ!ウィッチマン」（後10・00）に出演。意外過ぎる人物との交流を明かした。9月に放送された同局系「ぐるぐるナインティナイン」でLINEの友達登録数1000人以上と明かしていたジェシー。由紀さおり、高田純次、久保田利伸など、幅広い交友関係を持っており、「最近だと杉本哲太さんと一緒にカラオケしたりとか」と明かした。さらに「野球関係だと村神様と」と、