オリックス・岸田監督が、24年ドラフト1位・麦谷の2年目の飛躍に期待した。「いろんな部分でレベルアップしないと。来季どうあの子が入ってくるか楽しみにしている」麦谷は今季79試合の出場で打率・231、1本塁打、10打点。チームトップの12盗塁を記録するなど持ち味を発揮した一方、連日でスタメン出場した際の2戦目以降の打率が・156（32打数5安打）と明確な課題が浮かび上がった。「まず体力。1試合でバーンと出し切るのは