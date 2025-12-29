西武の西口文也監督が、ドラフト上位3選手の来春季キャンプ（南郷）での1軍帯同を明言した。「新人合同自主トレを見て」と断りつつも、1位小島大河捕手（明大）、2位岩城颯空投手（中大）、3位秋山俊外野手（中京大）の大卒3選手について「宮崎・南郷に連れて行こうと思っている」と口にした。今春はドラフト2位ルーキーの渡部聖弥外野手が1軍キャンプに帯同。開幕スタメン入りするなど109試合に出場し、110安打、43打点、12本