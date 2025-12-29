「NPBジュニアトーナメントKONAMICUP2025」は28日、3日目を迎え横浜スタジアムなどで8試合が行われた。ロッテ・益田直也投手（36）の長男でロッテJrの輝々（きき、6年）が代打で初出場し一邪飛に倒れた。チームは予選リーグ敗退も、通算248セーブを誇る父の前ではつらつとプレーした。29日は決勝トーナメントが行われる。スタンドの父の視線を感じながら益田は初打席に立った。背番号は同じ「52」を自ら選び「お父さんみ