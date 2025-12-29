特殊救難隊のオレンジ色の制服、ベレー帽を身に着け、表彰状を手にする野田隊長＝１１日、東京都大田区の羽田特殊救難基地２０２５年に発足５０周年を迎えた海上保安庁の特殊救難隊（特救隊）が、国際海事機関（ＩＭＯ）から海難救助での勇敢な行為を表彰する「ＩＭＯ勇敢賞」を受けた。同庁初の快挙に、隊長の野田健斗さん（３２）＝横浜市中区＝は「５０年の隊員たちの努力の成果。先輩の皆さんの思いは引き継がれていると伝え