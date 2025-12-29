【Ｆ１・角田裕毅レッドブル苦闘の日々（２）】今季レッドブルで奮闘した角田裕毅（２５）にとって、大きなターニングポイントになったのが５月の第７戦エミリアロマーニャＧＰだ。角田は予選１回目の開始早々に、コーナーで縁石に乗り上げてスピン。猛スピードのまま激しく側壁に衝突すると、マシンは宙を舞って裏返しになり、角田は頭から地面に叩きつけられる格好となった。壮絶な大クラッシュに事故直後は角田の安否が心配