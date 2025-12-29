今季限りで現役を引退した前巨人の今村信貴氏（３１）が２８日、来季の生え抜き左腕カルテットに期待した。ラジオ番組「ニッポン放送ショウアップナイタースペシャルラジオペナントレース」（３０日・午後８時）の収録に参加。巨人一筋で１４年間を過ごした男は「同じ左投手としてヨコ（横川）、温大（井上）、又木、森田には頑張ってほしいですね」と語った。４投手とも今季１、２軍双方で登板し、今村氏も共闘した。「苦し