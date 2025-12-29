◆全国高校ラグビー１回戦立命館慶祥２０―７仙台育英（２８日、花園ラグビー場）１回戦が行われた。３大会ぶり２度目出場の立命館慶祥（南北海道）は、３０大会連続３２度目出場の仙台育英（宮城）に２０―７で勝利し、創部３０年目で花園初白星。ＦＷ陣がモールで押し込み２トライを奪うなど得点を重ね、全国常連校を破った。３０日の２回戦では、長崎北陽台と対戦する。北の立命が“本拠地”関西で花園初勝利の扉をこじ